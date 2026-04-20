20 апреля 2026 в 09:31

«Они большие люди»: Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами

Лукашенко заявил, что Путин и Трамп являются большими людьми и императорами

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с RT назвал российского лидера Владимира Путина и американского коллегу Дональда Трампа большими людьми. Глава республики подчеркнул, что, в отличие от них, не является «императором».

Я был далек от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить рассуждать над тем, чтобы их любили. Они большие люди, — отметил Лукашенко.

Он пояснил, что воспринимает себя иначе — как руководителя среднеевропейской страны небольшого размера. Лукашенко признал, что его возможности не сопоставимы с возможностями глав двух сверхдержав. Также белорусский лидер подчеркнул, что общается с Путиным как с братом и с удовольствием с ним дружит.

Ранее Лукашенко заявлял о негативном отношении к коррупции. По его словам, это чувство появилось еще в детстве. Он отметил, что давно принял для себя решение строить свою политику, насколько это возможно, на принципах борьбы за справедливость. Лидер Белоруссии также выразил уверенность, что коррупция — одна из ключевых причин наиболее тяжелых общественных явлений.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

