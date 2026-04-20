20 апреля 2026 в 09:15

Лукашенко объяснил, из чего родилась его нетерпимость к коррупции

Лукашенко заявил, что его нелюбовь к коррупции идет из детства

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с RT заявил, что нелюбовь к коррупции идет у него из детства. По его словам, он уже давно решил, что в основе его политики, насколько это возможно, будет лежать борьба за справедливость. Белорусский лидер уверен, что именно коррупция лежит в основе самых страшных явлений, в том числе войн.

Что касается коррупции — это (нелюбовь к ней. — NEWS.ru) взялось из детства. Вы знаете, что я из абсолютно бедной семьи. Я видел море несправедливости в своей жизни, — рассказал глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что его главное желание — чтобы после завершения его полномочий страна осталась целостной и стала территорией равных возможностей для всех граждан. По словам политика, в этом направлении государство уже достигло успеха: люди живут спокойно, воспитывают детей и получают образование в одинаковых условиях.

Кроме того, он сообщил, что его сын посещал обычную сельскую школу наравне с другими детьми. Глава государства также отметил, что Николай, поступивший в Пекинский университет, до сих пор сохраняет дружеские отношения с большинством своих одноклассников.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
