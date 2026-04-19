Лукашенко раскрыл ожидания от будущего Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT заявил, что хочет, чтобы после его президентства страна сохранилась и была землей возможностей для каждого. По его словам, в этом плане государство преуспело: человек здесь спокойно живет, растит детей, получает образование в равных условиях.

Я думаю о том, чтобы она сохранилась и чтобы это была земля возможностей для любого человека. Чтобы человек мог реализовать себя здесь. Вот в этом плане мы преуспели, — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Соединенным Штатам следует поучиться демократии у Белоруссии. Президент подчеркнул, что в его стране реальной демократии во много раз больше, чем в Соединенных Штатах. Лукашенко также резко раскритиковал внешнюю политику США, назвав их самыми настоящими диктаторами.

Кроме того политик рассказал, что в Белоруссии есть значительное число достойных и компетентных людей, которые в перспективе могут занять высшие государственные посты. Он добавил, что окончательное решение о том, кто будет руководить страной, будет приниматься исключительно народом.