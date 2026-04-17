Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 16:55

Лукашенко раскрыл, кто мог бы научить США демократии

Лукашенко предложил США поучиться демократии у Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенным Штатам следует поучиться демократии у Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу. Глава государства подчеркнул, что в его стране реальной демократии во много раз больше, чем в Америке.

У нас во сто крат этой демократии больше <…> реальной демократии, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также поставил под сомнение заявления Вашингтона о защите прав человека. По его словам, США не могут рассуждать на данную тему на фоне военных действий в Иране.

В ходе интервью Лукашенко также резко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов. Он назвал американцев самыми настоящими диктаторами, основываясь на их действиях в Венесуэле, угрозах Кубе и войне на Ближнем Востоке.

Ранее Лукашенко заявил, что численность Вооруженных сил Белоруссии в случае войны может увеличиться до 500 тыс. человек. Он отметил, что на данный момент под ружьем находятся около 70 тыс. человек, а общая численность силовых структур приближается к 100 тыс.

Страны СНГ
Белоруссия
Александр Лукашенко
США
Дональд Трамп
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.