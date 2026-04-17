17 апреля 2026 в 16:44

«Никакие вы не демократы»: Лукашенко обвинил США в диктатуре

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT резко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, заявив, что американцы не являются демократами. Он назвал США самыми настоящими диктаторами, основываясь на их действиях в Венесуэле, угрозах Кубе и войне на Ближнем Востоке.

Ваша [американская] политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке, ну и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что подобная политика противоречит главному человеческому праву — праву на жизнь. Он привел в пример гибель детей в зонах военных конфликтов, отметив, что этот факт полностью перечеркивает все разговоры Вашингтона о защите прав человека.

По словам Лукашенко, политика США продиктована исключительно выгодой, а не демократией. Президент Белоруссии также усомнился в наличии демократии внутри самих Соединенных Штатов. Он заявил, что, несмотря на разговоры о правах человека и демократии, реально в стране ничего не меняется, и предположил, что внутри США на самом деле установлена диктатура.

Ранее Лукашенко призвал к мобилизации чиновников. По его словам, следует сделать все возможное, чтобы страна «пережила это сложное и непонятное время».

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

