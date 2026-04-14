Лукашенко призвал к мобилизации чиновников

Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников к мобилизации. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Пул Первого», следует сделать все возможное, чтобы страна «пережила это сложное и непонятное время».

Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем непонятное время. Я, как президент, не знаю, к чему вас готовить. Работаем, чтобы жить, — сказал он.

По его словам, фраза «работаем, чтобы жить» должна стать лозунгом для каждого гражданина страны. Глава государства сделал акцент на слове «жить», сознательно противопоставив его глаголу «выживать».

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что численность Вооруженных сил Белоруссии в случае войны может увеличиться до 500 тыс. человек. Он отметил, что на данный момент под ружьем находятся около 70 тыс. человек, а общая численность силовых структур приближается к 100 тыс. Лукашенко пояснил, что в эту цифру входят не только армия, но и внутренние войска. Также Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку министра обороны республики Виктора Хренина.

