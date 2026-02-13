«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал проверить физическую подготовку министра обороны республики Виктора Хренина, передает БелТА. По словам главы государства, это произойдет с мая по июнь. Кроме того, аналогичные проверки ждут и высших офицеров Генштаба, предупредил белорусский лидер.

Мы тебя проверим. Уже не будем дергать в эту морозную зиму, хотя у меня замысел был такой <…> Но мы тебя проверим, может быть, в мае, может в июне <…> Все нормативы ты отработаешь, — обратился Лукашенко к Хренину.

Президенту доложили, что Хренин бегает на лыжах. В ответ Лукашенко предложил включить данный вид спорта в проверку. По его словам, сейчас «как раз зима такая».

Ну, а про комбатов, комбригов тут и речи быть не может, — резюмировал глава республики.

Лукашенко прибыл на военный полигон в Борисовском районе в эту пятницу, 13 февраля. Он признал, что остался недоволен результатом учебных стрельб Вооруженных сил Белоруссии. Президент пообещал «драть шкуру» с комбатов и «усложнить жизнь» министру обороны.