Лукашенко прямо высказался о преемнике

В Белоруссии есть значительное число достойных и компетентных людей, которые в перспективе могут занять высшие государственные посты, заявил RT президент республики Александр Лукашенко. Он добавил, что окончательное решение о том, кто будет руководить страной, будет приниматься исключительно народом. Также Лукашенко сказал, что в его стране созданы равные условия.

Я думаю о том, чтобы она (Белоруссия. — NEWS.ru) сохранилась и чтобы это была земля возможностей для любого человека. Чтобы человек мог реализовать себя здесь. Вот в этом плане мы преуспели. Мы это сделали, и человек здесь спокойно живет: детишек растит, образование получает в равных условиях, — заявил глава государства.

Лукашенко напомнил, что впервые был избран на пост президента по воле народа при 80,3% голосов. Он отметил, что люди в то время оказывали ему широкую поддержку и выступали практически единой позицией. По словам политика, он и далее намерен придерживаться этого принципа и ориентироваться на мнение граждан.

Ранее Лукашенко заявил, что Соединенным Штатам следует поучиться демократии у Белоруссии. Президент подчеркнул, что в его стране реальной демократии во много раз больше, чем в Америке. Лукашенко также резко раскритиковал внешнюю политику США, назвав их самыми настоящими диктаторами.