«Вместе со всеми»: Лукашенко рассказал об учебе сына в деревенской школе Лукашенко заявил, что его сын учился в деревенской школе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в беседе с RT, что его сын обучался в обычной деревенской школе на общих основаниях вместе с другими учениками. Глава республики отметил, что Николай поступил в Пекинский университет, но продолжает поддерживать связи со многими одноклассниками.

У меня сын учился в деревенской школе вместе со всеми, поддерживает со многими отношения. <...> Он всегда хорошо учился, — отметил белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что внимательно следил за процессом обучения сына, и отметил, что тот в определенной степени превзошел половину одноклассников. Глава государства добавил, что считает важным сохранить такую систему, при которой в Белоруссии обеспечиваются равные условия для всех учащихся.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть значительное число достойных и компетентных людей, которые в перспективе могут занять высшие государственные посты. Он добавил, что окончательное решение о том, кто станет руководить страной, будет приниматься исключительно народом.

До этого белорусский президент рассказал, что считает себя по характеру «сильным занудой». По его словам, по знаку зодиака он — Дева, и потому не терпит беспорядков.