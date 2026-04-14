«Не терплю»: Лукашенко раскрыл главную свою черту характера Лукашенко заявил, что считает себя по характеру сильным занудой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не терпит беспорядка и считает себя по характеру «сильным занудой», сообщает Telegram-канал «Пул первого». По его словам, по знаку зодиака он — Дева и потому не терпит беспорядков.

Я очень сильная по характеру зануда. Дева [по знаку зодиака]. Я беспорядков не терплю, — сказал он.

Ранее Лукашенко рассказал, что посоветовал американскому коллеге Дональду Трампу позволить Израилю повоевать с Ираном и самим не вмешиваться. Он предупреждал, что участие Вашингтона в операции приведет к гибели американских солдат. Глава государства указал, что две трети жителей США не одобряют эту инициативу.