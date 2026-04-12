Лукашенко назвал главное завоевание Белоруссии

12 апреля 2026 в 10:51

Лукашенко назвал жизнь в мире и согласии главным завоеванием Белоруссии

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Жизнь в мире и согласии — это главное завоевание белорусского народа, заявил президент республики Александр Лукашенко во время пасхальной церемонии в могилевском храме Святителя Николая Чудотворца. По его словам, которые приводит БелТА, белорусам не на что жаловаться, так как их жизнь протекает без войн и боевых столкновений.

Должен сказать, что нам жаловаться не на что, мы живем в мире и согласии. Без войн, без столкновений. Это самое главное завоевание нашего народа, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне, но выступает абсолютно против нее. Президент уточнил, что подход к содержанию армии необходимо пересмотреть с учетом текущей международной обстановки. По словам главы государства, стандартные проверки в мирных условиях нецелесообразны, а силовые структуры должны быть ориентированы на задачи военного времени.

До этого Лукашенко тепло поздравил с Пасхой патриарха Кирилла, пожелав ему успехов и здоровья. Политик также выразил ему признательность за неоценимый вклад в поддержание нравственного здоровья общества и сохранение культурного наследия.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
