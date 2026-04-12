12 апреля 2026 в 09:27

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением, сообщила пресс-служба главы государства. Белорусский лидер подчеркнул глубокое духовное значение праздника для миллионов людей и его роль в объединении поколений.

Воскресение Христово олицетворяет торжество вечной жизни, всепобеждающей любви и непреходящей надежды для всего человечества. Этот день, объединяющий поколения, служит мощным духовным ориентиром для верующих, — отмечается в тексте послания.

Лукашенко выразил признательность Предстоятелю Русской православной церкви за его неоценимый вклад в поддержание нравственного здоровья общества и сохранение культурного наследия. По мнению президента, авторитет и наставления Патриарха помогают воспитывать в людях ответственность за судьбу Отечества. В завершение глава республики пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к православным христианам и всем гражданам страны, отмечающим Пасху. Он отметил, что этот день объединяет россиян вокруг вековых отеческих традиций и неоспоримых духовно-нравственных ценностей.

