«Желаю вам здоровья»: Путин обратился к православным в Пасху

Путин поздравил православных верующих с великим праздником Пасхи

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обратился к православным христианам и всем гражданам страны, отмечающим Пасху. Он поздравил их со светлым праздником, текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью и верой в торжество любви, добра и справедливости. Путин также отметил, что этот день объединяет россиян вокруг вековых отеческих традиций и неоспоримых духовно-нравственных ценностей.

Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего, — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что президент посетил ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В главном кафедральном соборе страны патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную заутреню и Божественную литургию. Путин постоянно присутствует на службах в важные церковные праздники. Пасху он обычно встречает в храме Христа Спасителя.

До этого стало известно, что вечером 11 апреля самолет российской делегации Фонда Андрея Первозванного приземлился в аэропорту Внуково. Он доставил из Иерусалима частицу Благодатного огня.

Последние незаконно удерживаемые в Сумской области куряне вернулись домой
В Нью-Йорке проверят конгрессмена из-за слухов о сексуальном насилии
«Желаю вам здоровья»: Путин обратился к православным в Пасху
Путин приехал на ночное пасхальное богослужение
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Наш Starlink, штурм Луны: топ-10 успехов российской космонавтики
Два человека пострадали при атаке ВСУ на дорогу под Белгородом
США и Иран могли зайти в тупик на переговорах из-за одного вопроса
Симоньян раскрыла, после чего Кеосаян впал в кому
Частица пасхального Благодатного огня прибыла в Москву
«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Табакова в МХТ
Люди вернулись в свои дома после работы саперов на Кубани
Роднина встала на защиту раскритиковавшей Трампа дочери
Семейная пара погибла при атаке ВСУ на ДНР
Баканов сообщил о масштабных инвестициях в новый проект Роскосмоса
Трогательный пост с дочерью Machine Gun Kelly взбесил Меган Фокс
«Миссия по полной очистке»: американские эсминцы вошли в Персидский залив
Путин назвал большим событием запуск Роскосмосом спутников связи
Путин поздравил нового президента Ирака
Макрон предложил Ирану помощь в Ормузском проливе
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

