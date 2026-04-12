«Желаю вам здоровья»: Путин обратился к православным в Пасху

Президент России Владимир Путин обратился к православным христианам и всем гражданам страны, отмечающим Пасху. Он поздравил их со светлым праздником, текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью и верой в торжество любви, добра и справедливости. Путин также отметил, что этот день объединяет россиян вокруг вековых отеческих традиций и неоспоримых духовно-нравственных ценностей.

Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего, — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что президент посетил ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В главном кафедральном соборе страны патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную заутреню и Божественную литургию. Путин постоянно присутствует на службах в важные церковные праздники. Пасху он обычно встречает в храме Христа Спасителя.

До этого стало известно, что вечером 11 апреля самолет российской делегации Фонда Андрея Первозванного приземлился в аэропорту Внуково. Он доставил из Иерусалима частицу Благодатного огня.