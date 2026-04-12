Путин приехал на ночное пасхальное богослужение

Президент России Владимир Путин традиционно посетил ночное пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. Как и каждый год, в главном кафедральном соборе страны патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Глава государства неизменно присутствует на службах в ключевые церковные праздники. На Рождество он обычно отправляется в храмы за пределами столичного региона, а на Пасху — в храм Христа Спасителя.

В этом году богослужение прошло в условиях, когда российские войска соблюдают пасхальное перемирие. Оно было объявлено президентом с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Ранее сообщалось, что вечером 11 апреля самолет российской делегации Фонда Андрея Первозванного приземлился в аэропорту Внуково. Он доставил из Иерусалима частицу Благодатного огня. Борт вылетел из международного аэропорта Тель-Авива около 18:00 по московскому времени и находился в пути примерно четыре с половиной часа. Благодатный огонь, частицу которого получила российская делегация, сошел в храме Гроба Господня в канун Пасхи. Святыню приняли представители различных епархий Русской православной церкви.