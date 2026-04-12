12 апреля 2026 в 00:03

Путин приехал на ночное пасхальное богослужение

Президент России Владимир Путин традиционно посетил ночное пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. Как и каждый год, в главном кафедральном соборе страны патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Глава государства неизменно присутствует на службах в ключевые церковные праздники. На Рождество он обычно отправляется в храмы за пределами столичного региона, а на Пасху — в храм Христа Спасителя.

В этом году богослужение прошло в условиях, когда российские войска соблюдают пасхальное перемирие. Оно было объявлено президентом с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Ранее сообщалось, что вечером 11 апреля самолет российской делегации Фонда Андрея Первозванного приземлился в аэропорту Внуково. Он доставил из Иерусалима частицу Благодатного огня. Борт вылетел из международного аэропорта Тель-Авива около 18:00 по московскому времени и находился в пути примерно четыре с половиной часа. Благодатный огонь, частицу которого получила российская делегация, сошел в храме Гроба Господня в канун Пасхи. Святыню приняли представители различных епархий Русской православной церкви.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последние незаконно удерживаемые в Сумской области куряне вернулись домой
В Нью-Йорке проверят конгрессмена из-за слухов о сексуальном насилии
«Желаю вам здоровья»: Путин обратился к православным в Пасху
Путин приехал на ночное пасхальное богослужение
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Наш Starlink, штурм Луны: топ-10 успехов российской космонавтики
Два человека пострадали при атаке ВСУ на дорогу под Белгородом
США и Иран могли зайти в тупик на переговорах из-за одного вопроса
Симоньян раскрыла, после чего Кеосаян впал в кому
Частица пасхального Благодатного огня прибыла в Москву
«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Табакова в МХТ
Люди вернулись в свои дома после работы саперов на Кубани
Роднина встала на защиту раскритиковавшей Трампа дочери
Семейная пара погибла при атаке ВСУ на ДНР
Баканов сообщил о масштабных инвестициях в новый проект Роскосмоса
Трогательный пост с дочерью Machine Gun Kelly взбесил Меган Фокс
«Миссия по полной очистке»: американские эсминцы вошли в Персидский залив
Путин назвал большим событием запуск Роскосмосом спутников связи
Путин поздравил нового президента Ирака
Макрон предложил Ирану помощь в Ормузском проливе
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

