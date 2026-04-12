Пасхальное богослужение в Москве: яркие кадры из храма Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В столичном кафедральном соборе — храме Христа Спасителя — прошла праздничная пасхальная служба. На кадрах NEWS.ru видно, как огромное здание оказалось переполнено в день Светлого Христова Воскресения: на богослужение собрались сотни прихожан.
Службу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он был облачен в торжественное белое одеяние — саккос и вместе с сонмом духовенства совершал праздничные песнопения. В руках верующих алели красные пасхальные свечи — символ Воскресения. Торжеству предшествовал крестный ход, который изображает путь жен-мироносиц, спешивших к Гробу Спасителя.
В этом году богослужение прошло в условиях, когда российские войска соблюдают пасхальное перемирие. Оно было объявлено президентом Владимиром Путиным с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Россия рассчитывает, что Украина также будет придерживаться режима прекращения огня, но при этом российские военные готовы дать ответ на провокации.
Ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя также традиционно посетил глава государства. Как и всегда, в главном кафедральном соборе страны патриарх Кирилл совершил Пасхальную заутреню и Божественную литургию. Путин неизменно присутствует на службах в ключевые церковные праздники.
Глава государства также обратился к православным христианам и всем гражданам страны, отмечающим Пасху. Он поздравил их со светлым праздником, подчеркнув, что Пасха наполняет сердца миллионов людей искренней радостью и верой в торжество любви, добра и справедливости. Путин также отметил, что этот день объединяет россиян вокруг вековых отеческих традиций и неоспоримых духовно-нравственных ценностей.
Самые яркие кадры из храма Христа Спасителя — в фотогалерее NEWS.ru.
Прихожане в храме Христа Спасителя в Москве перед началом праздничного пасхального богослужения
Отец Илона Маска, американский инженер и предприниматель Эррол Маск в храме Христа Спасителя в Москве перед началом праздничного пасхального богослужения
В храме Христа Спасителя в Москве перед началом пасхального богослужения
Папский нунций (посол Ватикана) в РФ Джованни д'Аньелло на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков перед началом праздничного пасхального богослужения
Праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Праздничное пасхальное богослужение в Светлую Пасхальную ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Праздничное пасхальное богослужение в Светлую Пасхальную ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Пасхальная заутреня и божественная литургия в Светлую Пасхальную ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Владимирская и Донская иконы Божией матери в храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения. Иконы были переданы Русской православной церкви из Третьяковской галереи
Праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Праздничное пасхальное богослужение в Светлую Пасхальную ночь в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
