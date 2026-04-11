Частица пасхального Благодатного огня прибыла в Москву

Самолет российской делегации фонда Андрея Первозванного приземлился в аэропорту Внуково, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Он доставил из Иерусалима частицу Благодатного огня.

Борт вылетел из международного аэропорта Тель-Авива около 18:00 по московскому времени и находился в пути примерно четыре с половиной часа. Ранее корреспондент агентства сообщал, что в храме Гроба Господня в канун Пасхи сошел Благодатный огонь, частицу которого и получила российская делегация.

В ближайшее время святыню смогут принять представители различных епархий Русской православной церкви. После этого проведут они пасхальные богослужения.

Ранее сообщалось, что в храм Гроба Господня ворвались арабы-христиане и традиционно устроили танцы с песнями. Член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков отметил, что зрители трансляций из Иерусалима нередко принимают это за кощунство. На самом деле это древний обряд палестинских православных, которые таким образом славят Господа в ожидании чуда.