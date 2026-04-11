В храм Гроба Господня ворвались танцующие арабы

В храм Гроба Господня ворвались арабы-христиане с танцами и песнями

В храм Гроба Господня ворвались арабы-христиане и традиционно устроили танцы с песнями, пишет «Царьград» со ссылкой на члена Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаила Тюренкова. По его словам, зрители трансляций из Иерусалима нередко принимают это за кощунство.

В материале говорится, что на самом деле это древний обряд палестинских православных, которые таким образом славят Господа в ожидании чуда. Под удары бубнов и барабанов местная молодежь заполняет храм, выкрикивая здравицы и забираясь друг другу на плечи. Их громкие возгласы переводятся как: «Наша вера правая! Наша вера православная!»

Ранее стало известно, что Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме примерно в 14:13 по московскому времени, соответствующие кадры появились в социальных сетях. Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит его частицу в Москву. В этом году ожидание продлилось всего пять минут. Вечером в тот же день огонь прибудет в Москву на самолете «Валентина Терешкова», который принадлежит госкорпорации «Роскосмос».

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

