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09 июня 2026 в 06:06

Во Внуково и Шереметьево ввели особый режим

Росавиация: во Внуково и Шереметьево ввели режим согласования рейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В аэропортах Внуково и Шереметьево ввели режим согласования рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, речь идет о безопасности полетов.

Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней, — сказано в сообщении.

Ранее ПВО Минобороны России сбила беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков начали работать все необходимые специалисты.

До этого Росавиация информировала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Меры начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна.

При этом в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных. Нововведение затронет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Эксперимент будет действовать до 1 апреля 2027 года.

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