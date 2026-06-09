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09 июня 2026 в 05:57

ПВО предотвратила попытку атаки на Москву

Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили вражеский БПЛА на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ПВО Минобороны России сбила беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков уже работают все необходимые специалисты.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина информировала, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее уточнению, атака украинской армии не носила интенсивного характера.

Прежде глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство обсуждает с Россией и Украиной возможность локального перемирия в районе Запорожской АЭС. Он уточнил, что это необходимо для проведения ремонтных работ.

Кроме того, в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

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