Раскрыта ситуация в Шереметьево на фоне массовых задержек рейсов Рейс из Москвы в Минводы задерживается более чем на шесть часов

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что рейс авиакомпании «Победа» из Москвы в Минеральные Воды задержали более чем на шесть часов. Как сказано в публикации, рейс DP6913 должен был вылететь из Шереметьево в 13:30, однако к 20:00 отправление так и не состоялось. Родственница одной из пассажирок сообщила каналу, что авиакомпания отказалась возвращать или переносить билеты.

Это мой ребенок с бабушкой летят. Они приехали в аэропорт еще в 11 утра, за 2,5 часа до вылета. Сейчас уже 20:00, а рейс так и не отправился. В офисе «Победы» им сказали, что возврат и перенос билетов не положены, и отправили звонить в кол-центр <…>, — поделилась собеседница канала.

В беседе с «Осторожно, Москва» она также уточнила, что пять раз пыталась дозвониться в авиакомпанию, однако каждый раз после долгого ожидания связь обрывалась. По ее словам, на звонки ушло около 5 тыс. рублей, а пассажиры с пятилетним ребенком оказались полностью вымотаны. Родственники пассажиров рассказали, что люди уже несколько часов остаются в аэропорту, но не могут получить информацию о причинах задержки и времени вылета.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» вынужденно скорректировал расписание отдельных рейсов из-за грозового фронта, проходящего в Московском регионе. По данным компании, часть рейсов, направляющихся в аэропорт Шереметьево, была перенаправлена на запасные аэродромы.