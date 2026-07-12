«Аэрофлот» изменил расписание рейсов из-за грозы в Москве

Российская авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание отдельных маршрутов из-за проходящего в московском регионе грозового фронта, сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале. Отмечается, что часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлена на запасные аэродромы.

Перелет данных рейсов в пункт назначения будет осуществлен после дозаправки и улучшения погодных условий в Шереметьево. Транзитных пассажиров авиакомпания бесплатно переоформит на ближайшие стыковочные рейсы, — сказано в заявлении.

Компания рекомендовала пассажирам проверять статус рейса на онлайн-табло и в соответствующем разделе «управление бронированием». При этом на время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты Жуковский, Домодедово и Внуково ввели ограничения на прием и вылет рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.