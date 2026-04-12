Лукашенко назвал свое любимое занятие в храме на Пасху Лукашенко заявил, что больше всего любит ставить свечки при посещении храмов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что больше всего любить ставить свечки при посещении храмов. По его словам, которые приводит БелТА, на Пасху он обычно посещает небольшие деревенские святыни.

Моя задача — приехать к вам, в этот храм, святое место, и исполнить свое любимое действо — поставить свечку. Это самое любимое, что у меня есть, когда я прихожу в храм. Вместе с вами я это сделал, — отметил Лукашенко в беседе с прихожанами.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись теплыми поздравлениями со светлым праздником Пасхи. Лидеры союзных государств выразили добрые пожелания братским народам обеих стран, подчеркнув единство духовных ценностей.

До этого Лукашенко тепло поздравил с праздником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он подчеркнул роль Пасхи в объединении поколений и глубокое духовное значение праздника. Политик также выразил признательность предстоятелю Русской православной церкви за его неоценимый вклад в поддержание нравственного здоровья общества и сохранение культурного наследия.