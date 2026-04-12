Путин обменялся с Лукашенко поздравлениями в честь Пасхи

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обменялись теплыми поздравлениями со светлым праздником Пасхи. Лидеры союзных государств выразили добрые пожелания братским народам обеих стран, подчеркнув единство духовных ценностей, передает пресс-служба Кремля.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений, — добавили в пресс-службе.

В ходе беседы Путин и Лукашенко также детально обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и актуальные темы международной повестки. Итогом разговора стало закрепление намерения продолжать совместную работу по ключевым направлениям.

Ранее Лукашенко тепло поздравил с праздником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он подчеркнул роль Пасхи в объединении поколений и глубокое духовное значение праздника. Политик также выразил признательность предстоятелю Русской православной церкви за его неоценимый вклад в поддержание нравственного здоровья общества и сохранение культурного наследия.