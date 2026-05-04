День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 14:37

Массовая драка в российском мегаполисе обернулась стрельбой и поножовщиной

Драка мужчин у сквера в Санкт-Петербурге закончилась стрельбой и поножовщиной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Массовая драка у сквера рядом с Военной академией связи в Санкт-Петербурге закончилась стрельбой и поножовщиной, сообщили в управлении МВД России по городу и Ленинградской области. По данным ведомства, ножевые ранения в грудь получили двое мужчин 26 и 19 лет — предварительно, оба находятся в тяжелом состоянии.

С места происшествия бригадой скорой помощи с ножевыми ранениями груди были госпитализированы двое молодых людей 19 и 26 лет, — сказано в сообщении.

Полицейские задержали десятерых участников драки. Через некоторое время на 8-й Советской улице нашли того, кто мог ранить противников ножом, — 22-летнего водителя-экспедитора. Его задержали на двое суток по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух человек 18 и 14 лет по подозрению в нападении на подростка с использованием пускового сигнального устройства. Конфликт произошел недалеко от торгово-развлекательного центра у площади Восстания.

Регионы
Санкт-Петербург
драки
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.