Массовая драка в российском мегаполисе обернулась стрельбой и поножовщиной Драка мужчин у сквера в Санкт-Петербурге закончилась стрельбой и поножовщиной

Массовая драка у сквера рядом с Военной академией связи в Санкт-Петербурге закончилась стрельбой и поножовщиной, сообщили в управлении МВД России по городу и Ленинградской области. По данным ведомства, ножевые ранения в грудь получили двое мужчин 26 и 19 лет — предварительно, оба находятся в тяжелом состоянии.

С места происшествия бригадой скорой помощи с ножевыми ранениями груди были госпитализированы двое молодых людей 19 и 26 лет, — сказано в сообщении.

Полицейские задержали десятерых участников драки. Через некоторое время на 8-й Советской улице нашли того, кто мог ранить противников ножом, — 22-летнего водителя-экспедитора. Его задержали на двое суток по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух человек 18 и 14 лет по подозрению в нападении на подростка с использованием пускового сигнального устройства. Конфликт произошел недалеко от торгово-развлекательного центра у площади Восстания.