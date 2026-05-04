«Входит в логику»: эксперт раскрыл роль Пуэрто-Рико в планах США на Кубу

«Входит в логику»: эксперт раскрыл роль Пуэрто-Рико в планах США на Кубу Военэксперт Степанов: США используют Пуэрто-Рико как плацдарм для удара по Кубе

Вашингтон задействует территорию Пуэрто-Рико для наращивания военного потенциала в преддверии возможных боевых действий против Кубы, высказал мнение в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. Поводом стали недавние заявления президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который назвал военную угрозу со стороны США беспрецедентной по своему уровню.

Степанов считает, что американская морская пехота может быть задействована для захвата ключевых прибрежных зон, аэропортов и портовой инфраструктуры, а поддержку десанту, вероятно, обеспечат большие десантные корабли. По мнению эксперта, в случае дальнейшей эскалации США могут применить высокоточное оружие против критически важных энергетических, военных и логистических объектов Кубы.

Это входит в логику проводимой Вашингтоном кампании по удушению экономики, парализации государственного аппарата и де-факто блокирования какой-либо внешней коммуникации Кубы, — отметил эксперт.

При этом Степанов подчеркнул, что Куба располагает средствами для ответа на возможную агрессию, включая противокорабельные системы. Не исключено также, что в рамках военно-технического сотрудничества с Ираном остров мог получить ударные беспилотники, что создаст дополнительные угрозы для американской группировки.

Ранее президент Кубы заявил, что Гавана не хочет войны с Вашингтоном и придерживается оборонительной и неагрессивной политики. Он подчеркнул, что выступает против любого нападения, и призвал американскую сторону к диалогу на основе взаимного уважения.