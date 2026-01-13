У берегов Пуэрто-Рико спасли 68-летнего серфера Daily Mail: серфер застрял на рифе на 30 часов у берегов Пуэрто-Рико

Мужчина занялся серфингом у берегов Пуэрто-Рико и пропал без вести на 30 часов, сообщило издание Daily Mail. В ходе поисково-спасательной операции экипаж вертолета береговой охраны нашел 68-летнего серфингиста, который застрял на рифе и страдал от обезвоживания.

Мы начали межведомственную поисково-спасательную операцию, как только получили информацию, особенно после того, как поняли, что прошло уже более 24 часов, — сказал заместитель командующего сектором береговой охраны капитан Роберт Стайлз.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Прохожие попытались ему помочь, но до приезда спасателей их усилия не дали результата. Инцидент произошел в Автозаводском районе на озере Земснаряд. Мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу.

До этого в Новосибирске на реке Иня под лед провалились двое детей 11 и 12 лет. Спасателям удалось вытащить одного из них (старшего) благодаря оперативным действиям очевидцев. По данным МЧС, проезжавший мимо места ЧП мужчина услышал крики о помощи и сразу отреагировал.