17 августа 2025 в 07:53

Опубликованы кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин»

Ураган «Эрин» Ураган «Эрин» Фото: NOAA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощный ураган «Эрин» за последние сутки усилился с первой до пятой категории, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры, снятые прямо в его эпицентре. На данный момент скорость ветра составляет порядка 230 километров в час.

Как уточнил канал, синоптики ожидают, что уже скоро ураган может обрушиться на Виргинские острова и Пуэрто-Рико. Предполагается, что после этого ураган направится в сторону восточного побережья Соединенных Штатов.

Ранее над Ладожским озером в Ленинградской области прошли мощные смерчи. Местные жители запечатлели вихри на видео. На кадрах можно заметить, как воронки тянутся от темных грозовых облаков к поверхности воды, двигаясь параллельно береговой линии. Некоторые из вихрей практически сплетаются между собой.

До этого жители Китая столкнулись с сильным наводнением. На этом фоне на севере страны прошел торнадо, разрушивший легкие постройки и оставивший людей без электричества. Буря случилась рядом с городом Чифэн. На опубликованных кадрах можно заметить, как песчаная воронка тянется от земли до облаков, визуально «соединяя» небо и землю.

