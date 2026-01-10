Пролив Дарданеллы временно заблокирован

Судоходство в проливе Дарданеллы временно заблокировано на фоне штормового ветра, передает пресс-служба турецкого департамента по морским вопросам. По данным ведомства, соответствующая мера продлится до стабилизации погоды.

Судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено в обе стороны с 12:45 по местному времени (совпадает с мск) из-за шторма до улучшения погодных условий, — сказано в сообщении.

