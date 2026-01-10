К застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу отправили ледокол

Ледокол в ближайшее время окажется рядом с теплоходом, застрявшим во льдах у поселка Беринговский на Чукотке, сообщил представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. По словам источника, которые приводит РИА Новости, работы начнутся завтра, 11 января.

Ледокол где-то на подходе, — отметил он.

Ранее сообщалось, что судно, перевозившее уголь для жителей Чукотки, оказалось в ледовом плену в акватории Берингова моря. Как уточнила Дальневосточная транспортная прокуратура, экипаж не находится в опасности.

Также стало известно, что в Татарстане введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на двух федеральных трассах из-за сложных погодных условий. Накануне в регионе начались снежная метель и сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду.

До этого сообщалось об изготовлении первой партии ядерного топлива для новейшего атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Закладка и строительство головного судна состоялись 24 ноября 2020 года. Предельная стоимость строительства ледокола составляет 127,5 млрд рублей.