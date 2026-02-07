Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 13:12

Теплоходы столкнулись в Финском заливе

Читайте нас в Дзен

Два теплохода столкнулись в Финском заливе, сообщили в управлении МЧС России по Ленинградской области. По данным ведомства, авария произошла во время движения в попутном направлении. Речь идет о теплоходах «Глифада и „Аэолиан Форчун“.

Акватория Финского залива. В ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение между судами: теплоход «Глифада», теплоход «Аэолиан Форчун», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших среди членов экипажа нет. Загрязнения окружающей среды также не зафиксировано. В ведомстве заверили, что столкновение судов не отразилось на движении других кораблей.

Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После ее завершения суда планируют продолжить свои рейсы, — добавили в МЧС.

Ранее на Чукотке успешно завершилась операция по освобождению грузового судна «Мария», застрявшего во льдах Берингова моря. Ледокол «Евпатий Коловрат» смог вывести теплоход из ледового плена, оба судна сейчас следуют по заданному маршруту.

Ленинградская область
Ленобласть
Финский залив
теплоходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будем усиливать»: Куренков объяснил аресты сотрудников МЧС
Четверо мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород
Военный эксперт назвал слабые стороны ВПК США
Жена Игоря Николаева сообщила о горе в семье
Теплоходы столкнулись в Финском заливе
В Подмосковье с размахом отметили День военной полиции
Трамп отменил пошлины для Индии
Пустой вагон сошел с рельсов в Волгоградской области
В Госдуме раскрыли, кто в России может остаться без газа
Удар по дамбе в ДНР заблокировал тысячи бойцов
Бондарчук ответил Певцову на критику о «буратинах и бременских музыкантах»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 февраля: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 7 февраля, что с долларом, евро и юанем
«Мерзкая лягушка»: британцы пришли в ярость из-за требований Макрона
Эколог раскрыл, к чему может привести снежная зима
Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе на Олимпиаде в Милане
Онищенко предупредил об опасном заболевании в Москве
ВС России ответили «Кинжалами» на террористические атаки ВСУ
Стало известно о состоянии пережившего покушение в Москве генерала
Российская армия освободила Чугуновку под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.