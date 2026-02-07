Теплоходы столкнулись в Финском заливе

Два теплохода столкнулись в Финском заливе, сообщили в управлении МЧС России по Ленинградской области. По данным ведомства, авария произошла во время движения в попутном направлении. Речь идет о теплоходах «Глифада и „Аэолиан Форчун“.

Акватория Финского залива. В ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение между судами: теплоход «Глифада», теплоход «Аэолиан Форчун», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших среди членов экипажа нет. Загрязнения окружающей среды также не зафиксировано. В ведомстве заверили, что столкновение судов не отразилось на движении других кораблей.

Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После ее завершения суда планируют продолжить свои рейсы, — добавили в МЧС.

Ранее на Чукотке успешно завершилась операция по освобождению грузового судна «Мария», застрявшего во льдах Берингова моря. Ледокол «Евпатий Коловрат» смог вывести теплоход из ледового плена, оба судна сейчас следуют по заданному маршруту.