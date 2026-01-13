Ледокол освободил застрявший в Беринговом море теплоход Ледокол на Чукотке вывел из тяжелых льдов застрявший в Беринговом море теплоход

На Чукотке успешно завершилась операция по освобождению грузового судна «Мария», застрявшего во льдах Берингова моря, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ледокол «Евпатий Коловрат» смог вывести теплоход из ледового плена, оба судна сейчас следуют по заданному маршруту.

Инцидент произошел в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговский. Теплоход «Мария», перевозивший уголь в село Хатырка, оказался заблокирован тяжелыми льдами. Несмотря на сложную ситуацию, угрозы жизни и здоровью экипажа не было, люди были обеспечены всем необходимым.

Для оказания помощи к месту ледового плена был направлен ледокол «Евпатий Коловрат». Он подошел к теплоходу 12 января и приступил к операции.

Ранее сообщалось, что ледокол «Москва» начал свою работу в Магаданском морском торговом порту. Как сообщил представитель портовой администрации, судно будет заниматься ледовой проводкой и расчисткой акватории. Прибытие ледокола связано с формированием припая в бухте Нагаева после необычно теплого декабря. Нынешняя зима в регионе отличается поздним ледообразованием из-за череды теплых циклонов, прошедших в последний месяц года.