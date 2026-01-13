Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 07:38

Ледокол освободил застрявший в Беринговом море теплоход

Ледокол на Чукотке вывел из тяжелых льдов застрявший в Беринговом море теплоход

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На Чукотке успешно завершилась операция по освобождению грузового судна «Мария», застрявшего во льдах Берингова моря, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Ледокол «Евпатий Коловрат» смог вывести теплоход из ледового плена, оба судна сейчас следуют по заданному маршруту.

Инцидент произошел в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговский. Теплоход «Мария», перевозивший уголь в село Хатырка, оказался заблокирован тяжелыми льдами. Несмотря на сложную ситуацию, угрозы жизни и здоровью экипажа не было, люди были обеспечены всем необходимым.

Для оказания помощи к месту ледового плена был направлен ледокол «Евпатий Коловрат». Он подошел к теплоходу 12 января и приступил к операции.

Ранее сообщалось, что ледокол «Москва» начал свою работу в Магаданском морском торговом порту. Как сообщил представитель портовой администрации, судно будет заниматься ледовой проводкой и расчисткой акватории. Прибытие ледокола связано с формированием припая в бухте Нагаева после необычно теплого декабря. Нынешняя зима в регионе отличается поздним ледообразованием из-за череды теплых циклонов, прошедших в последний месяц года.

ледоколы
Чукотка
теплоходы
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая жена Кеосаяна заявила о прибавлении в семье
«Не уйти»: Захарова предупредила Зеленского о плате за убийства журналистов
В Ростовской области назвали последствия атаки ВСУ на Таганрог
Россиянам назвали дату Пасхи в 2026 году
Роддом закрыли в российском городе после гибели шести младенцев
Вареники с сюрпризом на старый Новый год: едим, гадаем, гостей удивляем
Регионы Украины ликовали после удара «Орешником» по Львову
Россиянам объяснили, какой режим душа снизит затраты воды на треть
Вкусный салат с огурцом и яйцом на старый Новый год: нужно 10 минут
Бреши в обороне, пушечное мясо в рядах ВСУ: новости СВО к утру 13 января
В Китае подметили «синхронный удар» Москвы и Пекина по Японии
В МИД РФ озвучили, сколько россиян были без света в праздники из-за ВСУ
Нутрициолог развеяла устоявшийся миф о пользе овощных чипсов
«Уже не по силам»: Пушков констатировал утрату США мирового господства
Ледокол освободил застрявший в Беринговом море теплоход
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 января: инфографика
Юрист объяснил, как безопасно давать деньги в долг
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 января
Российский хоккеист помог «Монреалю» разгромить «Ванкувер» в НХЛ
Свыше 10 БПЛА атаковали российские регионы посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.