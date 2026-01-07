Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 07:48

Ледокол «Москва» начал «вахту» в Магадане

Ледокол «Москва» готов к ледовой проводке судов в порту Магадана

Ледокол «Москва» Ледокол «Москва» Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Ледокол «Москва» начал свою работу в Магаданском морском торговом порту. Как сообщил РИА Новости представитель портовой администрации, судно будет заниматься ледовой проводкой и расчисткой акватории.

Прибытие ледокола связано с формированием припая в бухте Нагаева после необычно теплого декабря. Нынешняя зима в регионе отличается поздним ледообразованием из-за череды теплых циклонов, прошедших в последний месяц года.

Но сейчас припай уже имеется, и в порт пришел ледокол «Москва». Он будет работать, по мере необходимости его будут привлекать для проводки судов и расчистки бухты Нагаева ото льда. Традиционно ледокол работает в Магадане до мая, — рассказал собеседник агентства.

Магаданский порт является ключевым транспортным узлом на северо-востоке России. Ледокольное сопровождение в период холодов критически важно для бесперебойной работы грузовых и пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось об изготовлении первой партии ядерного топлива для новейшего атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Закладка и строительство головного судна состоялись 24 ноября 2020 года. Предельная стоимость строительства ледокола составляет 127,5 млрд рублей.

ледоколы
Москва
навигация
Магадан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его устранят»: Зеленского предупредили о цене атаки на резиденцию Путина
Путин встретил Рождество вместе с Героями России и их семьями
«Культурный» провал штурма, разгром «укрепов»: новости СВО к утру 7 января
Банкротство без обязательств: как законно списать все долги в 2026 году
Чехия отказалась от одного вида помощи украинским партнерам
Ледокол «Москва» начал «вахту» в Магадане
Российские бойцы разнесли под Харьковом «Мамкину черешню»
Определен фаворит встречи «Тамбы-Бэй» с «Колорадо» в матче НХЛ
«Постигнет участь Мадуро»: в США пригрозили главе МВД Венесуэлы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 января
«Украина проиграет»: в США сделали безапелляционное заявление об СВО
Раскрыто число беспилотников, атаковавших Россию на Рождество
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 января: инфографика
В Британии назвали четыре способа присоединения Гренландии к США
Названы страны, которые следили за российским танкером «Маринера»
Раскрыты жуткие подробности захвата Мадуро и его жены в Каракасе
«Сплоченность»: экс-сторонница Байдена назвала главное качество россиян
Известный американский рэпер оказался в одной тюрьме с Мадуро
Стало известно, сколько американских военных пострадали в Венесуэле
Дроны группы «Юг» разгромили инфраструктуру противника в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.