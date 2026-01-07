Ледокол «Москва» начал «вахту» в Магадане Ледокол «Москва» готов к ледовой проводке судов в порту Магадана

Ледокол «Москва» начал свою работу в Магаданском морском торговом порту. Как сообщил РИА Новости представитель портовой администрации, судно будет заниматься ледовой проводкой и расчисткой акватории.

Прибытие ледокола связано с формированием припая в бухте Нагаева после необычно теплого декабря. Нынешняя зима в регионе отличается поздним ледообразованием из-за череды теплых циклонов, прошедших в последний месяц года.

Но сейчас припай уже имеется, и в порт пришел ледокол «Москва». Он будет работать, по мере необходимости его будут привлекать для проводки судов и расчистки бухты Нагаева ото льда. Традиционно ледокол работает в Магадане до мая, — рассказал собеседник агентства.

Магаданский порт является ключевым транспортным узлом на северо-востоке России. Ледокольное сопровождение в период холодов критически важно для бесперебойной работы грузовых и пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось об изготовлении первой партии ядерного топлива для новейшего атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Закладка и строительство головного судна состоялись 24 ноября 2020 года. Предельная стоимость строительства ледокола составляет 127,5 млрд рублей.