Великий балтийский глушитель: почему в Европе до дрожи боятся РЭБ «Тобол»

Издание The National Interest (TNI) сообщило, что Россия защищает Калининградскую область от спутников НАТО с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тобол». По мнению обозревателей, она может быть частью некоего «Великого балтийского глушителя» — сети станций подавления спутниковых сигналов. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Что на самом деле известно о балтийской «глушилке» и почему она так сильно напугала Запад — в материале NEWS.ru.

Что на Западе пишут про «Тобол»

Обозреватель TNI Брэндон Вайхерт пишет, что Калининград стал «российской крепостью в самом центре Европы», надежно защищенной от космических аппаратов Global Positioning System (GPS), Galileo и Starlink. Автор материала заявляет о существовании некой крупной российской сети станций, якобы созданной для подавления спутниковых сигналов в Северной Европе. В нее и входит «Тобол», который, по словам Вайхерта, может быть причастен к масштабным сбоям GPS-сигнала в странах Балтии и Финском заливе.

«Предполагается, что объект отслеживает спутники и средства связи НАТО и пытается нарушить работу навигационных и систем слежения», — указал журналист.

Он полагает, что «Тобол» — это стационарный комплекс наземных систем, размещенных в стратегических узлах вместе с инфраструктурой мониторинга спутниковой активности. При этом Вайхерт не исключает, что некоторые компоненты системы могут быть мобильными и размещаться на грузовиках.

Утверждается, что система может создавать мощные помехи по диапазонам, используемым спутниками, формируя своеобразные электромагнитные «заграждения» над критически важными воздушными, морскими или наземными коридорами. «Тобол» также способен обманывать систему, на которую он направлен, вмешиваясь в ее нормальную работу и заставляя ее посылать ложные данные о местоположении, пишет Вайхерт.

Комплекс РЭБ ВС РФ Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru обратил внимание на комплиментарный характер статьи в TNI.

«Это неожиданно — даже при том, что американцы неоднократно признавали: Россия входит в десятку стран с лучшими системами РЭБ. Но мы действительно можем гордо сказать, что по некоторым направлениям идем впереди планеты всей», — отметил собеседник.

Что известно об учениях России в Калининградской области

Российское Минобороны не комментировало информацию западных СМИ о «Тоболе», и официально подтвержденных данных о существовании этого комплекса нет. Однако еще в 2023 году пресс-служба Балтийского флота сообщала о проведении тактико-специальных учений подразделений РЭБ в Калининградской области. Участие в них принимали современные комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4С», Р-934б «Синица», Р-330Ж «Житель». На флоте подтверждали, что военнослужащие выполняли широкий спектр задач, в том числе по подавлению аппаратуры GPS-навигации.

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков в беседе с NEWS.ru отметил, что «Красуха» в свое время применялась в Сирии.

«Она предназначена для подавления различных систем навигации и связи и хорошо себя зарекомендовала — все американские удары ракетами Tomahawk по сирийским объектам закончились провалом, почти все пошли „в молоко“. Помимо огневых средств в этом была заслуга и „Красухи“, которая глушила системы наведения ракет и сигналы целеуказания», — пояснил эксперт.

По его словам, «Синица» выполняет аналогичные задачи, вместе с остальными средствами РЭБ эффективно обеспечивая устойчивость группировки российских войск в Калининграде. Эксперт добавил, что такие комплексы могут в том числе подавлять работу Starlink, а в целом их можно использовать в трех режимах.

«Во-первых, для высокоточного подавления конкретного средства связи у противника — для этого надо знать все параметры частот, сигналов и прочее. Во-вторых, можно создавать очень мощные электромагнитные импульсы, чтобы фактически „сжечь“ электронику в приборах противника. В-третьих, можно создавать широкополосные помехи, которые накрывают определенный спектр частот и сигналов, — это затрудняет противнику связь, так как даже переключение частот может оказаться бесполезным», — подчеркнул Сивков.

Приемник космического сигнала Starlink Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для чего Россия использует РЭБ

Западные СМИ обеспокоены тем, что российские средства РЭБ могут использоваться как в обороне, так и в наступлении. «Все ответственные за космический сектор нацбезопасности США должны отнестись к российским новшествам всерьез. Они могут привести к реальному поражению вооруженных сил США на земле, если между Россией и Америкой разразится война», — сказано в статье TNI.

При этом в 2024 году командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем прямо обвинил Россию в причастности к сбоям в работе систем GPS, на которые жаловались страны Восточной Европы: тогда помехи якобы фиксировались в разных точках от Финляндии до Польши и Черного моря.

Однако главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru указал на несостоятельность этих обвинений.

«Учитывая постоянные обвинения Запада в том, что из Калининградской области Россия глушит самолеты в соседнем воздушном пространстве и проводит иные мероприятия технического воздействия, все это похоже на часть нечистоплотной информационной игры западных политических элит против РФ. Еще раз повторю: любая система РЭБ эффективна только на ограниченном локальном участке, и полностью заглушить спутниковые навигационные системы — наши или западные — не может ни одна существующая система РЭБ», — резюмировал аналитик.

