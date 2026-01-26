Самое секретное оружие России и США. Кто получил его первым, у кого лучше

В истории захвата американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуры всплывают новые подробности. Дональд Трамп заявил, что при похищении латиноамериканского лидера США использовали секретное дезориентирующее оружие — «дискомбобулятор», который якобы не позволил охране защитить Мадуро. Что известно о подобных вооружениях, каковы их принципы действия и имеются ли подобные наработки у России — читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об использовании супероружия при захвате Мадуро

Военные США при захвате Мадуро использовали секретное оружие — так называемый дискомбобулятор, заявил Трамп газете The New York Post. По словам американского лидера, discombobulator (в переводе с английского языка «дезориентатор») обезвредил ПВО и охрану главы Венесуэлы.

«Больше я не могу сказать, но очень хотел бы. Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна из них не сработала. Мы зашли, они нажали кнопки, и ничего не произошло. Они были полностью готовы к нашему нападению», — отметил он.

Ранее сообщалось о применении американцами неизвестного мощного оружия во время операции по захвату Мадуро. «Внезапно все наши радиолокационные системы без всякого объяснения отключились. Следующее, что мы увидели, — это беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями», — рассказывал очевидец.

По словам одного из охранников президента Венесуэлы, после этого в небе появились вертолеты, на которых находился спецназ США с более мощным оружием, чем огнестрельное. Военные что-то запустили, создав мощную звуковую волну, и все почувствовали, как головы якобы взрываются изнутри.

«У всех пошла кровь из носа, ушей. У некоторых была кровавая рвота. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Буквально взрыв головы. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия — или чем оно там было», — рассказал охранник.

5 января 2026 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Смещённый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка, где им предъявят обвинения по делу о наркотерроризме

В чем особенности акустического оружия

Ничего принципиально нового Трамп не сказал: по сути, это одна из разновидностей инфра- или ультразвукового оружия, рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. То, что назвал Трамп («дискомбобулятор»), — просто один из видов акустического воздействия.

«У нас есть подобные разработки, например звуковые пушки „Шепот“. С 2019 года они официально поставлялись в подразделения МВД РФ. Но пока они не применяются в ходе специальных операций», — отметил аналитик в беседе с NEWS.ru.

Принцип работы подобного оружия известен давно, подтвердил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Это так называемое специальное оружие: его нельзя применять на огромных пространствах — против полка или батальона, — потому что законы физики не разрешают. Ослабление мощности идет пропорционально квадрату расстояния, — пояснил собеседник NEWS.ru. — Для спецопераций, при штурме какого‑то здания или захвате объекта, — да, нужны достаточно мощные установки, способные это генерировать. Это оружие для спецопераций, в нем ничего особенно нового нет. И ничего такого, чего бы раньше не имели».

Где впервые разработали звуковое оружие

По мнению Баранца, в РФ могли первыми получить и внедрить акустическое оружие, поскольку военно-технический прогресс часто идет параллельно у США и России: стоит одной стороне что‑то внедрить — вскоре аналог появляется у другой.

Звуковая пушка в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Однако у американцев не всегда получается быстро воспроизвести наши разработки. Так, по их признанию, в сфере гиперзвукового оружия они отстают на десятки лет, — отметил военный эксперт. — Не имея своих аналогов, США вкладывают большие средства в разведку и попытки получить технологии — через шпионов или подкуп отдельных сотрудников, которые могут вынести из конструкторских бюро сведения о двигателях, топливе, системах управления».

Как в России оценивают достижения нашего ОПК

Успехи российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стали транквилизатором для врагов страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это транквилизатор для невротиков из клуба врагов России, — заявил политик. — <…> Если Россию отказываются слышать, страна добивается восстановления паритета. Или создаем что-то принципиально новое. Такое, что надолго успокаивает наших врагов. <…> Новые угрозы нашей безопасности будут своевременно и жестко пресекаться. Здесь не должно быть никаких иллюзий».

Сейчас очень много новых образцов вооружения, рассказал заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, в военное время они быстрее проходят испытания и идут в серию.

«Дмитрий Медведев у нас фактически один из ведущих политических и военных блогеров страны — объективно. Он предупреждает: если оппоненты будут упираться и кочевряжиться, вопрос освобождения Донбасса может решиться радикально иначе, а не отводом ВСУ из‑под Славянска и Краматорска. Бахнем чем-то вот таким!» — сообщил аналитик NEWS.ru.

