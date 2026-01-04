Захват Мадуро: последние новости, протесты по всему миру, слова Родригес

После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги вице-президент Делси Родригес выступила с рядом заявлений. Что именно она сказала, какие последние новости о ситуации в стране и судьбе Мадуро выходили?

Что сказала Родригес

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес публично заявила, что Николас Мадуро является единственным законным лидером республики. Правительство Венесуэлы требует немедленного освобождения президента Мадуро и его супруги, которая также занимает значимый государственный пост.

«В этой стране есть только один президент, которого зовут Николас Мадуро Морос», — заявила Родригес.

Позиция Каракаса остается неизменной даже после преступных действий США, обратила внимание политик. Она направлена на защиту суверенитета страны и ее конституционного строя.

Также Родригес обвинила Соединенные Штаты в совершении акта агрессии под надуманными предлогами. Она подчеркнула, что руководство страны будет защищать свои природные богатства.

«США совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы под надуманными предлогами», — заявила Делси Родригес.

По ее словам, недавние заявления администрации США относительно доступа к венесуэльской нефти являются неприемлемыми. Вице-президент указала, что Венесуэла не намерена становиться ничьей колонией и суверенно распоряжается своими ресурсами, которые принадлежат народу.

Что известно о протестах по всему миру из-за действий США

Как пишет Telegram-канал SHOT, в Соединенных Штатах и Европе начались протесты против действий Вашингтона. По данным канала, жители Нью-Йорка вышли на улицы с флагами СССР и Венесуэлы, а американский звездно-полосатый флаг сжигают в Париже. Активисты требуют освободить Мадуро.

Сообщается, что во Франции, Германии, Италии и Испании, а также в самих США проходят акции протеста, сопровождающиеся сжиганием американских флагов и выкрикиванием антиамериканских лозунгов. Протестующие направились к Белому дому и на Таймс-сквер, требуя освобождения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. В настоящее время участники акций ведут себя спокойно, и о случаях задержаний не сообщается.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал похищение Мадуро США «поводом для войны» и «нарушением международного права».

В свою очередь мэр Чикаго Брэндон Джонсон назвал операцию Соединенных Штатов в Венесуэле незаконным действием, которое увеличивает вероятность полномасштабной войны, и добавил, что ее настоящими целями были нефть и власть.

В чем обвиняют Мадуро и его жену

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в суде Южного округа Нью-Йорка, заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди в социальной сети X.

«Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью импорта кокаина, владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также заговоре с целью владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против США. Вскоре они столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах», — говорится в сообщении.

В 2020 году Минюст США выдвинул против Мадуро обвинения в наркоторговле, коррупции и «наркотерроризме». По версии американских властей, лидер Венесуэлы вместе со своей женой возглавляет так называемый Картель Солнц. Политику может грозить четыре пожизненных срока или высшая мера наказания.

В августе 2025 года администрация Трампа удвоила награду за захват Мадуро до $50 млн. По версии Трампа, он якобы поставляет в США «кокаин, разбавленный фентанилом», который приводит к передозировкам и смертельным исходам.

Читайте также:

Как на самом деле похитили Мадуро? Подробности от Трампа, спецназ «Дельта»

Россия расчехляет «Орешник», Нагиева призвали быть скромнее: что дальше

Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности