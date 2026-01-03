Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявили обвинения в США. Какие подробности известны, что им вменяют, как их вывезли из страны?

Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в суде Южного округа Нью-Йорка, заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди в социальной сети X.

«Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью импорта кокаина, владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также заговоре с целью владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против США. Вскоре они столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах», — говорится в сообщении.

В 2020 году Минюст США выдвинул против Мадуро обвинения в наркоторговле, коррупции и «наркотерроризме». По версии американских властей, лидер Венесуэлы вместе со своей женой возглавляет так называемый Картель Солнц. Политику может грозить четыре пожизненных срока или высшая мера наказания

В августе 2025 года администрация Трампа удвоила награду за захват Мадуро до $50 млн. По версии Трампа, он якобы поставляет в США «кокаин, разбавленный фентанилом», который приводит к передозировкам и смертельным исходам.

Как Мадуро и его жену вывезли из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его супруга были задержаны и тайно вывезены за границы государства. По словам главы Белого дома, Вашингтон осуществил успешную масштабную акцию против латиноамериканской страны. Со ссылкой на военных, он отметил, что «на такой маневр не больше не способен никто в мире»

Кроме того, осведомленный источник сообщил, что Трамп дал разрешение на проведение спецоперации по задержанию лидера Венесуэлы еще несколько дней назад. По этой информации, за передвижениями Мадуро наблюдали агенты Центрального разведывательного управления США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес Фото: Andres Gonzalez/dpa/Global Look Press

Ряд СМИ и Telegram-каналов утверждают, что Мадуро сейчас находится на подконтрольной США территории Пуэрто-Рико. Источники телеканала CBS утверждают, что он был похищен рейнджерами из американского отряда «Дельта» (контртеррористическое спецподразделение сухопутных войск США).

Похищению Мадуро предшествовали удары США по венесуэльской столице Каракасу 3 января. По сообщениям в Сети, под удар могли попасть авиабаза Ла-Карлота, дворец Мирафлорес, военная база Форт Тиуна и военный центр связи в Эль-Атильо. Сообщается о прилете по объекту на принадлежащем Венесуэле крупном острове Маргарита в Карибском море. Также мощный взрыв был отмечен в районе аэропорта Игуэроте к востоку от Каракаса.

После ударов стали появляться сообщения о высадке наземных сил США и боевых действиях на территории Венесуэлы. Зарубежные СМИ писали, что в Каракасе мог действовать американский спецназ «Дельта».

Сейчас удары по Каракасу и другим объектам в Венесуэле прекратились, говорится в публикациях. По неподтвержденным сообщениям, американские военные взяли под контроль международный аэропорт Каракаса Симон Боливар. Венесуэльские источники отрицают это.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в разговоре с NEWS.ru заявил, что власти США не впервые прибегают к похищению политиков из других стран для повышения рейтингов.

«Уже не в первый раз происходят ситуации, при которых Штаты захватывают политических деятелей суверенных государств и привозят на свою территорию. Так что, если это правда, то по американскому законодательству, по международному праву и по законодательству Венесуэлы это называется похищение человека. Не все, но многие американские президенты для повышения собственного рейтинга предпринимали такого рода операции. На моей памяти американские власти никогда не заморачивались насчет международного права. В их понимании, в него входит только то, что необходимо для Америки», — сказал Климов.

Что говорят о нападении США на Венесуэлу

МИД России назвал действия США «актом вооруженной агрессии против Венесуэлы». В ведомстве считают, что предлоги, которые приводятся в обоснование действий американской стороны, несостоятельны и «идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом».

Здание Министерства Иностранных Дел российской Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также российские дипломаты призвали немедленно прояснить сообщения о насильственном «вывозе» Мадуро и его супруги из Венесуэлы.

«Предельно встревожены сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США насильно вывезены из страны», — говорится в сообщении МИД.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил агрессивные действия США против Венесуэлы.

«О последствиях Лукашенко говорил совсем недавно в интервью как раз американским журналистам. В частности, о том, что „это будет второй Вьетнам“. И американцам он не нужен», — заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что массированные удары США по Венесуэле будут иметь последствия по всему миру.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Мадуро «не имеет достаточной легитимности».

«При любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН», — написала Каллас в соцсети X.

