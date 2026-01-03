Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 15:16

Нападение США на Венесуэлу: что с туристами из России, реакция МИД РФ

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Социальные сети
В МИД России отреагировали на нападение США на Венесуэлу. Что известно, какова реакция ведомства, что с россиянами, которые находились в стране в момент атаки, есть ли пострадавшие?

Нападение США на Венесуэлу: что известно

3 января серия взрывов прогремела в венесуэльской столице Каракасе. По сообщениям в Сети, под удар могли попасть авиабаза Ла-Карлота, дворец Мирафлорес, военная база Форт Тиуна и военный центр связи в Эль-Атильо. Сообщается о прилете по объекту на принадлежащем Венесуэле крупном острове Маргарита в Карибском море. Также мощный взрыв был отмечен в районе аэропорта Игуэроте к востоку от Каракаса.

Около 10:00 появились первые сообщения о высадке наземных сил США и боевых действиях на территории Венесуэлы. Агентство Reuters пишет, что в Каракасе могли действовать американские Силы специальных операций (отряд «Дельта»). Кроме того, поступали неподтвержденные сообщения, что морпехи США высадились на карибских островах, принадлежащих Венесуэле.

Ряд СМИ и Telegram-каналов утверждают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в настоящее время уже находится в Пуэрто-Рико, на территории, подконтрольной США. Источники телеканала CBS утверждают, что он был похищен рейнджерами из американского отряда «Дельта».

Президент США Дональд Трамп, оценивая действия американских вооруженных сил в отношении Венесуэлы, сказал, что операция проведена «блестяще».

«Она была хорошо спланирована, в ней приняло участие множество замечательных военнослужащих и людей в целом. В общем, это была блестящая операция», — заявил Трамп.

Президент США оправдывает нападение на Венесуэлу борьбой с наркотрафиком.

Что с россиянами в Венесуэле, реакция МИД России

В МИД России назвали действия США «актом вооруженной агрессии против Венесуэлы». В ведомстве считают, что предлоги, которые приводятся в обоснование действий американской стороны, несостоятельны и «идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом».

«Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении министерства.

Дипломаты подчеркнули, что в текущей ситуации важно не допустить дальнейшей эскалации, найти выход путем диалога.

«Посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме с учетом обстановки, поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы. На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет», — заключили в МИД России.

Что дальше планируют делать США

Вашингтон не планирует новых силовых действий против Каракаса, написал в соцсети Х американский сенатор Майк Ли. Он добавил, что это ему сказал госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора. Также политик признался, что целью операции было задержание Мадуро.

«Он (Рубио. — NEWS.ru) не ожидает дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей», — написал Ли.

Ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков не исключил, что Вашингтон может попытаться захватить и удержать ряд ключевых объектов в Венесуэле.

«Вполне возможно, что это пролог к более интенсивной и глубокой военной операции. Они могут ограничиться и бомбардировками как формой предупреждения, попыткой склонить военных к тому, чтобы они отвернулись от Мадуро и предали его. Удар по военным объектам включает в себя элементы как реального, так и психологического давления. Так что будем следить за реакцией военных на эти события», — сказал Пятаков.

Эксперт указал на присутствие американского десанта у берегов Венесуэлы. Хотя некоторые специалисты считают, что имеющихся сил недостаточно для широкомасштабной военной акции, он отметил, что революция в военном деле позволяет значительно сократить численность личного состава, необходимую для достижения конкретных целей. Такой контингент способен концентрироваться и захватывать ключевые объекты.

