Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 13:39

«Пролог»: в РАН сообщили о возможном развитии событий в Венесуэле

Политолог Пятаков: удары по Каракасу могут стать прологом к высадке десанта США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Удары американской авиации в Венесуэле могут стать лишь прологом к высадке десанта ВМС США, заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон может попытаться захватить и удержать ряд ключевых объектов.

Вполне возможно, что это пролог к более интенсивной и глубокой военной операции. Они могут ограничиться и бомбардировками как формой предупреждения, попыткой склонить военных к тому, чтобы они отвернулись от Мадуро и предали его. Удар по военным объектам включает в себя элементы как реального, так и психологического давления. Так что будем следить за реакцией военных на эти события, — указал эксперт.

Пятаков указал на присутствие американского десанта у берегов Венесуэлы. Хотя некоторые специалисты считают, что имеющихся сил недостаточно для широкомасштабной военной акции, он отметил, что революция в военном деле позволяет значительно сократить численность личного состава, необходимую для достижения конкретных целей. Такой контингент способен концентрироваться и захватывать ключевые объекты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро захватили и вывезли из страны. По словам Трампа, США провели успешную крупномасштабную операцию против латиноамериканского государства.

США
Венесуэла
Николас Мадуро
Каракас
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт рекордный «новогодний» гонорар Кадышевой
«Демонстрация силы»: американист о нападении США на Венесуэлу
Магнитные бури сегодня, 3 января: что завтра, скачки давления, депрессия
Дочь Джигана познакомила родителей со своим парнем
«Диверсии и убийства»: в Госдуме оценили кадровые решения Зеленского
В России обеспокоились судьбой Мадуро после слов Трампа о его «вывозе»
«Все теплее и теплее»: Боня о новом этапе отношений с отцом своей дочери
Прогноз погоды в Москве: чего ждать в январе, надвигаются рекордные холода?
«Обречена быть проклятой»: Кушанашвили напророчил Долиной забвение
Важный объект Венесуэлы получил серьезные повреждения
Гордон призвал не оплакивать пропажу «Вечернего Урганта» из эфира
«Второй Вьетнам»: Лукашенко осудил действия США против Венесуэлы
Шуба с секретом: топ-10 рецептов. Попробуйте — не пожалеете!
В Госдуме оценили возможность помощи Венесуэле со стороны России
В Херсонской области задержали любопытных «журналистов»
Окутанный дымом Каракас попал на видео
Трамп похитил Мадуро? Что стоит за атакой США на Венесуэлу, цели Вашингтона
Шедевр, а не пирог! Быстрая грузинская ачма: сырная, слоеная, очень простая
В ЕС сделали громкое заявление об атаке США на Венесуэлу
Раскрыт преемник Мадуро
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.