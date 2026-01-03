«Пролог»: в РАН сообщили о возможном развитии событий в Венесуэле Политолог Пятаков: удары по Каракасу могут стать прологом к высадке десанта США

Удары американской авиации в Венесуэле могут стать лишь прологом к высадке десанта ВМС США, заявил ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон может попытаться захватить и удержать ряд ключевых объектов.

Вполне возможно, что это пролог к более интенсивной и глубокой военной операции. Они могут ограничиться и бомбардировками как формой предупреждения, попыткой склонить военных к тому, чтобы они отвернулись от Мадуро и предали его. Удар по военным объектам включает в себя элементы как реального, так и психологического давления. Так что будем следить за реакцией военных на эти события, — указал эксперт.

Пятаков указал на присутствие американского десанта у берегов Венесуэлы. Хотя некоторые специалисты считают, что имеющихся сил недостаточно для широкомасштабной военной акции, он отметил, что революция в военном деле позволяет значительно сократить численность личного состава, необходимую для достижения конкретных целей. Такой контингент способен концентрироваться и захватывать ключевые объекты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро захватили и вывезли из страны. По словам Трампа, США провели успешную крупномасштабную операцию против латиноамериканского государства.