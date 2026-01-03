В МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы

Массированные удары по Венесуэле стали актом вооруженной агрессии США, сказано в заявлении МИД России. В ведомстве осудили действия Вашингтона и назвали несостоятельными доводы, которые приводятся в качестве их обоснования. По мнению дипведомства, идеологизированная неприязнь Штатов взяла верх над готовностью выстраивать доверительные отношения.

Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение, — сказано в заявлении.

В МИД также отметили, что Россия полностью солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает курс ее руководства, которое защищает национальные интересы и суверенитет страны. Кроме того, в ведомстве поддержали требование Каракаса и ряда государств Латинской Америки о срочном созыве заседания Совбеза ООН.

Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне, — подчеркнули в министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал успешной массированную атаку по Венесуэле. Глава Белого дома также сообщил о якобы эффективном ударе по президенту Николасу Мадуро, который, по его словам, был задержан вместе с супругой и вывезен из страны.