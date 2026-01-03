Отказ от корпоративов, здоровье, развод с Брухуновой: как живет Петросян

Юморист Евгений Петросян отказался выступать на новогодних корпоративах, даже высокооплачиваемых, пишут СМИ. С чем это связано, что известно о его здоровье, правда ли, что Петросян собрался разводиться с Татьяной Брухуновой?

Почему Петросян отказывается от корпоративов

По данным источников, Петросян бережет здоровье, а также «не хочет тратить время на неинтересные проекты». Как писал NEWS.ru, юмористу поступило множество предложений, однако он отказался, несмотря на щедрые гонорары, доходящие до 10 млн рублей.

При этом отмечается, что Петросян намерен дать большой сольный концерт в Кремлевском дворце в честь 80-летнего юбилея. Кроме того, он по-прежнему выступает на «локальных мероприятиях». Представители артиста и сам Петросян пока не прокомментировали эту информацию.

Артист также продолжает вести передачу «Петросян-шоу» на телеканале «Россия 1». Последний выпуск состоялся 2 ноября 2025 года. Накануне жена Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фотографию юмориста в гримерной во время подготовки к номеру «Продвинутый дед». Петросян позировал, сидя в гримерной перед камерой в белой толстовке с красной молнией и очках с прозрачными линзами. Также комик надел специальные рукава с надписями и рисунками, имитирующими татуировки, и примерил парик с дредами и разноцветной вязаной повязкой.

Что известно о здоровье Петросяна

В августе прошлого года NEWS.ru писал, что артист обратился к медикам с жалобами на сильные боли в груди и проблемы с дыханием. Врачи, со слов источника, запретили Петросяну сильные физические нагрузки. Специалисты также якобы посоветовали юмористу избегать стрессовых ситуаций, в том числе связанных с проведением концертов.

Позже Брухунова высказалась об этих слухах, назвав все домыслы фейками, а распространяющих их людей «падальщиками».

«Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним все в порядке! Человек работает в преддверии своего большого юбилея, а вы пытаетесь омрачить эту важную дату», — заявила Татьяна.

Татьяна Брухунова Фото: Социальные сети

До этого, в марте, сообщалось о госпитализации Петросяна. Источник уточнил, что у юмориста открылось желудочно-кишечное кровотечение и он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

В последние годы СМИ неоднократно писали об ухудшении здоровья Петросяна, в частности о госпитализации из-за обострения хронической гипертонии в мае 2023 года. Тогда артист заявил, что проходит плановую проверку, и призвал «не нагнетать панику».

В феврале 2024 года артист упал из-за гололеда и сломал руку. Спустя несколько дней ему провели операцию на руке.

Правда ли, что Петросян собрался разводиться с Брухуновой

В октябре появилась информация, что Петросян захотел развестись с супругой из-за ее якобы крупных трат за последнее время. Сообщалось, что Татьяна вместе с детьми отправилась в шестидневный круиз, который стал ее вторым отпуском за последний месяц. Общая стоимость поездки составила около 1 млн рублей. Семья путешествовала на четырехпалубном теплоходе премиум-класса, отправившись из Москвы в направлении города Плес. Сам Петросян остался дома.

Подруга юмориста, поэтесса и певица Ирина Гвоздева заявила NEWS.ru, что ни о каком разрыве речи не идет.

«Глупости все это, глупости. У Петросяна все хорошо в семье», — сказала Гвоздева.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с NEWS.ru предположил, что слухи о возможном разводе родились не на пустом месте.

«Считаю, что Брухунова еще та штучка, она тратит деньги юмориста направо и налево. Думаю, притворяется милой и хорошей, которая делает все для детей. Евгений Ваганович сейчас, наверное, начинает понимать, кто она такая на самом деле. У него спадают розовые очки. Думаю, что в скором времени они придут к общему знаменателю. Если не развод, то, полагаю, Евгений Ваганович уж точно поставит ее на место», — высказался продюсер.

