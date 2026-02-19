Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:48

Евгений Петросян воззвал к Богу ради однофамилицы на Олимпиаде

Евгений Петросян заявил, что желает Аделии Петросян победы на Олимпиаде

Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народный артист РСФСР Евгений Петросян пожелал победы на Олимпийских играх 2026 года своей однофамилице и фигуристке Аделии Петросян. В интервью ТАСС он отметил, что также желает спортсменке установить рекорд на ОИ.

Конечно, мы все желаем победы. Вне зависимости от того, что она моя однофамилица, если она представляет нашу страну, так пусть Божья милость ей поможет установить рекорд, — заявил артист.

В ночь на 20 февраля по московскому времени на Олимпиаде в Милане состоится произвольная программа с участием Петросян. После короткого проката российская спортсменка занимает пятую строчку, набрав 72,89 балла. Лидирует в турнирной таблице японская фигуристка Ами Накаи, которая завоевала серебро в финале Гран-при в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что американский судья Кевин Розенштайн крайне низко оценил выступление Петросян во время турнира одиночниц. По итогам короткой программы он присудил ей лишь 11-е место в своих записках. При этом сама фигуристка продемонстрировала чистый прокат, не допустив грубых ошибок в элементах.

Аделия Петросян
Евгений Петросян
спортсмены
фигуристки
Олимпиада
