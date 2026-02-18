Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 12:49

Американский судья на ОИ «унизил» оценкой российскую фигуристку

Судья из США на ОИ-2026 поставил фигуристке Петросян рекордно низкие оценки

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Claudio Furlan/Global Look Press
Американский судья Кевин Розенштайн начислил российской фигуристке Аделии Петросян рекордно низкие баллы во время олимпийского турнира одиночниц. По итогам короткой программы он поставил ее лишь на 11-е место.

Сама Петросян откатала свой прокат чисто, без грубых ошибок. Ее результат в короткой программе составил 72,89 балла, что позволило занять пятую строчку. Лидирует после короткой программы японка Ами Накаи с 78,71 балла. Вслед за ней расположились ее соотечественница Каори Сакамото (77,23 балла), американка Алиса Лью (76,59 балла) и еще одна японская фигуристка Монэ Тиба (74,00 балла).

Петросян рассматривается как одна из основных претенденток на медали, включая золото. При этом Розенштайн поставил своей соотечественнице Лью наивысший балл — 79,68. Эта оценка превышает как рекорд сезона (78,88 у Сакамото), так и итоговый результат самой американки (76,59).

Ранее серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что исполнение короткой программы на Олимпийских играх принесло Петросян достойные баллы, а само выступление было прекрасным. При этом для успешной борьбы за медали по итогам произвольного проката спортсменке потребуется нечто особенное, своего рода секретное оружие, полагает ее коллега.

