Американский судья на ОИ «унизил» оценкой российскую фигуристку

Американский судья Кевин Розенштайн начислил российской фигуристке Аделии Петросян рекордно низкие баллы во время олимпийского турнира одиночниц. По итогам короткой программы он поставил ее лишь на 11-е место.

Сама Петросян откатала свой прокат чисто, без грубых ошибок. Ее результат в короткой программе составил 72,89 балла, что позволило занять пятую строчку. Лидирует после короткой программы японка Ами Накаи с 78,71 балла. Вслед за ней расположились ее соотечественница Каори Сакамото (77,23 балла), американка Алиса Лью (76,59 балла) и еще одна японская фигуристка Монэ Тиба (74,00 балла).

Петросян рассматривается как одна из основных претенденток на медали, включая золото. При этом Розенштайн поставил своей соотечественнице Лью наивысший балл — 79,68. Эта оценка превышает как рекорд сезона (78,88 у Сакамото), так и итоговый результат самой американки (76,59).

Ранее серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что исполнение короткой программы на Олимпийских играх принесло Петросян достойные баллы, а само выступление было прекрасным. При этом для успешной борьбы за медали по итогам произвольного проката спортсменке потребуется нечто особенное, своего рода секретное оружие, полагает ее коллега.