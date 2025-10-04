Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 11:50

Раскрыта стоимость отдыха жены Петросяна на теплоходе премиум-класса

SHOT: жена Петросяна Брухунова поехала во второй за месяц отпуск

Татьяна Брухунова Татьяна Брухунова Фото: Социальные сети

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вместе с детьми отправилась в шестидневный круиз, который стал ее вторым отпуском за последний месяц, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, общая стоимость поездки составляет около 1 млн рублей.

Сообщается, что семья путешествует на четырехпалубном теплоходе премиум-класса, отправившись из Москвы в направлении города Плес. На судне имеются ресторан, бар, фитнес-центр и библиотека. Для себя Татьяна выбрала двухместную каюту категории «делюкс», стоимость которой достигает 410 тыс. рублей. Для детей также была забронирована аналогичная по комфорту каюта.

Питание пассажиров обеспечивает шеф-повар, в меню которого включены блюда с икрой, осетрина, традиционные кулебяки и неограниченный доступ к винной карте. Программа круиза рассчитана на шесть дней и включает проведение тематических лекций.

Ранее эксперт в области исторического декора Регина Ван Влит сообщила, что в петербургской квартире Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой размещена коллекция антикварных предметов интерьера. Общая стоимость этих предметов оценивается в несколько миллионов рублей.

Евгений Петросян
семьи
звезды
шоу-бизнес
Татьяна Брухунова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.