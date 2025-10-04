Раскрыта стоимость отдыха жены Петросяна на теплоходе премиум-класса SHOT: жена Петросяна Брухунова поехала во второй за месяц отпуск

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вместе с детьми отправилась в шестидневный круиз, который стал ее вторым отпуском за последний месяц, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, общая стоимость поездки составляет около 1 млн рублей.

Сообщается, что семья путешествует на четырехпалубном теплоходе премиум-класса, отправившись из Москвы в направлении города Плес. На судне имеются ресторан, бар, фитнес-центр и библиотека. Для себя Татьяна выбрала двухместную каюту категории «делюкс», стоимость которой достигает 410 тыс. рублей. Для детей также была забронирована аналогичная по комфорту каюта.

Питание пассажиров обеспечивает шеф-повар, в меню которого включены блюда с икрой, осетрина, традиционные кулебяки и неограниченный доступ к винной карте. Программа круиза рассчитана на шесть дней и включает проведение тематических лекций.

Ранее эксперт в области исторического декора Регина Ван Влит сообщила, что в петербургской квартире Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой размещена коллекция антикварных предметов интерьера. Общая стоимость этих предметов оценивается в несколько миллионов рублей.