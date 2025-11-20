«Одна из самых тяжелых ночей»: жена Петросяна рассказала о болезни сына

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сообщила подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что всю ночь помогала заболевшему сыну, у которого поднялась высокая температура. Она отметила, что так и не смогла уснуть.

Сегодня была одна из самых тяжелых ночей моего материнства. У Вагана стояла температура 39, которую мы никак не могли сбить. И если она и опускалась, то всего на несколько показателей. Я совершенно этой ночью не сомкнула глаз. По мне это видно, — поделилась Брухунова.

Ранее Брухунова показала подписчикам фотографию Петросяна в необычном образе. 80-летнего артиста запечатлели во время подготовки к номеру «Продвинутый дед». Петросян позировал, сидя в гримерной перед камерой в белой толстовке с красной молнией и очках с прозрачными линзами. Также комик надел специальные рукава с надписями и рисунками, имитирующими татуировки, и примерил парик с дредами и разноцветной вязаной повязкой.

До этого Петросян вместе с супругой и детьми съездил на отдых на побережье Средиземноморья. Очевидцы утверждали, что видели их в пятизвездочном отеле в турецком Белеке.