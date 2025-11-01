Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 11:51

Жена Петросяна показала его в неожиданном образе

Жена Петросяна опубликовала фото юмориста с дредами и татуировками

Татьяна Брухунова Татьяна Брухунова Фото: Социальные сети

Супруга известного российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам его фотографию в необычном образе. Публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). 80-летнего артиста запечатлели во время подготовки к номеру «Продвинутый дед».

Петросян позировал, сидя в гримерной перед камерой в белой толстовке с красной молнией и очках с прозрачными линзами. Также комик надел специальные рукава с надписями и рисунками, имитирующими татуировки, и примерил парик с дредами и разноцветной вязаной повязкой.

Ранее поэтесса, певица и подруга юмориста Ирина Гвоздева назвала настоящими глупостями слухи о его разводе с Брухуновой. Она заявила, что в семье у Петросяна все хорошо, ни о каком расставании с супругой речи не идет. До этого в СМИ появилась информация, что артист якобы недоволен тратами супруги на отдых и путешествия.

Перед этим Петросян вместе с супругой и детьми съездил на отдых на побережье Средиземноморья. Очевидцы утверждали, что видели их в пятизвездочном отеле в турецком Белеке.

