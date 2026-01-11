Женщина родила «пьяного» ребенка: что об этом известно, как так получилось

В одной из больниц Польши ребенок появился на свет с высоким содержанием алкоголя в крови, передает TVP World. Как так получилось, накажут ли за это его мать?

Что известно о «пьяном» ребенке в Польше

По данным издания, женщина на 36-й неделе беременности была доставлена в больницу почти с тремя промилле алкоголя в крови. Врачи, оценив угрозу для плода, приняли решение о немедленном проведении кесарева сечения.

После операции выяснилось, что младенец родился фактически пьяным — в его крови было более 1,5 промилле алкоголя. Такое состояние смертельно опасно для маленького организма. Сейчас, по информации полиции, состояние ребенка стабильное. Мать также находится в медицинском учреждении. В отношении 38-летней женщины в Польше возбуждено уголовное дело за подвергание ребенка непосредственной опасности потери жизни или причинение тяжкого вреда здоровью, что грозит ей лишением свободы на срок до пяти лет.

«Женщина находилась в состоянии, угрожающем не только ее жизни, но и жизни ее будущего ребенка», — говорится в материале.

Грозит ли в России наказание беременной женщине за употребление алкоголя

Сейчас в России нет уголовной и административной ответственности для беременных женщин, употребляющих алкоголь.

В 2018 году обсуждался законопроект, согласно которому будущей матери, нарушившей запрет на употребление алкоголя, грозил бы штраф от четырех до пяти тысяч рублей, а также постановка на профилактический учет. Кроме того, предлагалось ввести штрафы за продажу алкоголя беременной женщине: для физических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей. В документ также входило наказание за употребление и продажу табачных изделий. Однако инициатива не была реализована.

Отмечается, что дети матерей, которые так и не отказались от вредных привычек, чаще рождаются с патологиями или дефектами развития. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила, что употребление алкоголя во время беременности наносит вред ребенку еще до его рождения.

«Есть даже такой медицинский термин „фетальный алкогольный синдром“. Также вреден алкоголь детям, он влияет как на физическое, так и на психическое их развитие», — рассказала Буцкая.

