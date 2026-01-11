Мать родила «пьяного» младенца

В Польше беременная 38-летняя женщина родила мальчика с крайне высоким уровнем алкоголя в крови, передает TVP World. На 36-й неделе беременности женщина поступила в больницу с признаками алкогольного опьянения. Анализ крови подтвердил наличие алкоголя.

Ввиду риска для жизни младенца медики приняли решение сделать кесарево сечение. После рождения у ребенка обнаружили алкоголь в крови. В настоящее время его состояние стабильно.

Мать также находится в медицинском учреждении. После рождения ребенка она привлекла внимание правоохранительных органов из-за риска нанесения вреда малышу. Согласно действующему законодательству, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

