11 января 2026 в 17:31

Мать родила «пьяного» младенца

В Польше пьяная женщина родила ребенка с алкоголем в крови

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Польше беременная 38-летняя женщина родила мальчика с крайне высоким уровнем алкоголя в крови, передает TVP World. На 36-й неделе беременности женщина поступила в больницу с признаками алкогольного опьянения. Анализ крови подтвердил наличие алкоголя.

Ввиду риска для жизни младенца медики приняли решение сделать кесарево сечение. После рождения у ребенка обнаружили алкоголь в крови. В настоящее время его состояние стабильно.

Мать также находится в медицинском учреждении. После рождения ребенка она привлекла внимание правоохранительных органов из-за риска нанесения вреда малышу. Согласно действующему законодательству, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Челябинске местная жительница спасла женщину, которая рожала на заснеженной дороге в садовом товариществе. Она вызвала скорую помощь и сама приняла роды, используя свой шарф в качестве подстилки. Новорожденная девочка и ее мать были доставлены в родильный дом, сейчас их состояние стабильно и они чувствуют себя хорошо.

Польша
роды
новорожденные
алкоголь
