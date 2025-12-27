В Подмосковье задержали семерых пособников майнеров из «Россетей»

Семерых сотрудников «Россетей» задержали после рейда правоохранителей на майнинг-фермы в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash. По сведениям канала, они помогали майнерам скручивать счетчики и скрываться от проверок.

Канал допускает, что сотрудники ПАО «Россети Московский регион» от электромонтеров до ведущего инженера за взятки покрывали деятельность майнеров. Предварительно, ущерб может доходить до 10 млн рублей.

Ранее в Ленинградской области во время рейдов в Тосненском районе у представителей кочевого народа изъяли оборудование для майнинг-фермы. Владельцы не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии. Правоохранители рассказали, что во время рейда сотрудники полиции установили личности более 100 граждан. Особое внимание во время проверки уделили условиям содержания детей.

До этого сообщалось, что опытный майнер устроил ферму по добыче биткоинов в старой «Газели» в дагестанском селе Ташкапур. Организатора незаконной добычи криптовалюты уже привлекали к ответственности по аналогичному делу.