27 февраля 2026 в 19:47

«Против людей»: Зеленский поддержал военную операцию против Ирана

Зеленский поддержал военные действия против Ирана

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил проведение военной операции против Ирана, сообщает канал Sky News. При этом он усомнился, что Тегеран готов вести успешные переговоры с Вашингтоном.

Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей, — сказал Зеленский.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что между Ираном и США не будет никакой сделки и все шаги сторон ведут к войне. Свой прогноз сенатор подкрепил серией тревожных сигналов, поступающих из региона. Он не исключил, что взятая американским президентом Дональдом Трампом пауза подходит к концу.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что на переговорах в Женеве Иран отверг требования США. В материале уточнялось, что Вашингтон призывал ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане и отдать американской стороне весь запас обогащенного урана. Это предложение не встретило поддержки.

Владимир Зеленский
Украина
Иран
США
