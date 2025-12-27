Стоматолог приняла роды у школьницы в автобусе В Новосибирской области стоматолог приняла роды у 15-летней девочки в автобусе

Стоматолог приняла роды у 15-летней девочки в рейсовом автобусе из Довольного в Новосибирск, передает НГС. Когда школьница почувствовала схватки, врач попросила у пассажиров антибактериальные салфетки и пеленки.

Все произошло настолько быстро, что я даже не посмотрела пол. Мне было важно, чтобы он появился, задышал, закричал, — рассказала медик.

У водителя оказалась чистая наволочка, в которую завернули младенца. Спустя некоторое время на место прибыла скорая, и медики подтвердили, что родился мальчик.

После появления ребенка на свет, отметила стоматолог, она испытала «чувство радости», когда стало ясно, что жизни матери и младенца ничего не угрожает.

На борту авиарейса, следовавшего из Екатеринбурга в Самарканд, у одной из пассажирок начались схватки. Инцидент случился после набора самолеты высоты, когда 19-летняя девушка почувствовала резкое ухудшение самочувствия.

До этого россиянка приняла роды на борту самолета в небе над Гренландией. Теперь малыш имеет право претендовать на гражданство этого острова. Ребенка родила в полете 54-летняя москвичка, которая летела авиакомпанией Uzbekistan Airways в Нью-Йорк.